Regista Juventus, candidatura a sorpresa per Allegri

Un regista vero oltre ad Arthur nella rosa della Juventus c’è: è Nicolò Fagioli, 21 anni, reduce da una promozione in Serie B con la Cremonese vissuta da protagonista, con tre gol e sette assist. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Fagioli si propone per la Juventus

Si giocherà la sue carte in questa estate, potrebbe restare specie se non dovesse arrivare sul mercato un vero e proprio regista. Certo, non può recitare un ruolo da titolare fisso nella prossima Juventus, ma se dovesse convincere Allegri potrà diventare un’alternativa tattica importante e senza eguali (per caratteristiche) nel reparto.