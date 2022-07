Calorosa accoglienza per i bianconeri arrivati stamattina alla Continassa, ovvero Paul Pogba, Matthijs De Ligt, Leonardo Bonucci e Alex Sandro.

Coro dei tifosi Juve per De Ligt

I tifosi hanno cantato un coro per il difensore olandese: “Resta con noi”. Poi quando si è avvicinato ai tifosi per foto e autografi, alcuni ragazzi lo hanno esortato a non lasciare Torino: “Resta con noi. Non andare al Bayern che vinciamo la Champions”