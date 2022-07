Restyling centrocampo Juve, c’era una priorità di Allegri

Tutto ruota attorno a Locatelli e Pogba. La nuova Juventus sta nascendo dal centrocampo, come da priorità per Allegri. Ovvero dal reparto che più è stato in difficoltà negli ultimi anni, e la scorsa stagione in particolare, e che necessita dei maggiori interventi. Ne parla il Corriere dello Sport.

Restyling centrocampo Juve, la priorità di Allegri

Non è un caso che il restyling sia partito proprio da qui e che Allegri abbia indicato come priorità l’acquisto di Paul. Il Polpo è stato il primo colpo dell’estate bianconera ma non resterà l’unico. Il lavoro non è concluso, anche perché al momento l’azzurro e il francese sono le uniche certezze. Il contorno infatti è tutto da costruire.