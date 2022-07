“Sono qui per vincere tutto”. Retroscena su Di Maria

La Juventus ha pubblicato ieri sui propri canali social il dietro alle quinte dello sbarco di Angel Di Maria. Dall’atterraggio all’aeroporto al primo abbraccio con Cherubini e Nedved. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Retroscena su Di Maria

Dusan Vlahovic il primo bianconero ad accoglierlo alla Continassa, prima dei test medici del giorno dopo. L’argentino sarà presentato ai media domani alle 15 con una conferenza stampa. Nell’intervista concessa al sito del club ha già messo in chiaro i suoi piani: «Sono venuto qui perché voglio vincere tutto. Sono stato nelle migliori squadre in tutti i paesi dove ho giocato e in Italia la Juve è la numero uno».