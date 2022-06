Retroscena Morata, la Juve aveva offerto tre giocatori!

La Juve perde Morata, niente nuovo accordo con l’Atletico Madrid come racconta il Corriere dello Sport. Nonostante tante contropartite.

Affare Morata, proposti tre giocatori all’Atletico!

La Juve puntava a riprenderlo in prestito per la prossima stagione con 10 milioni, con diritto di riscatto per altri 10 milioni. L’unico passaggio da fare era che Alvaro rinnovasse il contratto con l’Atletico in scadenza nel 2023.

La Juve ha messo sul piatto Kean, Rabiot e Zakaria ma senza fare breccia. Così eri è arrivata la conferma di quanto si temeva: Alvaro ritorna all’Atletico ed è rassegnato. Non sembrano esserci margini per riaprire il discorso e ieri ha salutato i compagni.