Retroscena Thuram, rinuncia importante per la Juve: di cosa si tratta

Calciomercato Juve, Khephren Thuram una voglia pazza di bianconero. Tanto che, come riporta La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, ha già fatto una rinuncia importante per dar priorità assoluta alla Vecchia Signora. Si tratta delle Olimpiadi di Parigi che rappresenta il sogno assoluto per qualsiasi francese. Parteciparvi però significa saltare tutta la preparazione estiva e così il giocatore ha fatto dietrofront.

Calciomercato Juve, la rinuncia di Thuram

Ad annunciarlo è stato direttamente il Ct Thierry Henry ieri in conferenza stampa: “Il giocatore ha lasciato il raduno per il suo futuro club che si è opposto alla sua partecipazione. Per noi sarà dura, rappresenta tanto per la nostra squadra”, ha dichiarato l’allenatore. Ma è più verosimile – sottolinea il quotidiano – che la decisione sia partorita dallo stesso 23enne poiché la Juventus non è ancora proprietaria del suo cartellino e non può certo pretendere.

Di sicuro sta per diventarlo però perché l’affare è davvero imminente sulla base di 20-25 milioni di euro. Il figlio d’arte andrà così a occupare l’altra zona del centrocampo accanto a Douglas Luiz nel nuovo 4-2-3-1, con Manuel Locatelli e Nicolò Fagioli a completare il reparto. Del resto il tecnico ne vuole due per ogni ruolo e soprattutto li vuole potenziali titolari tutti. Thuram dunque pronto per le visite mediche e poi la permanenza estiva alla Continassa per preparare la nuova stagione.