Reynolds alla Juve, ecco dove sarà parcheggiato

Reynolds alla Juve – Continua la strada intrapresa quest’estate dalla Juventus, all’insegna dell’acquisto di giovani talenti per il futuro del club. I bianconeri sono a un passo dall’acquisto di Bryan Reynolds, terzino americano classe 2001 del Dallas: il calciatore arriverà in sinergia con il Benevento, che lo avrà a disposizione fino al termine del campionato in corso.

Questo perchè la Juventus al momento non può tesserare un nuovo giocatore extracomunitario e quindi utilizzerà questa formula, molto simile a quella che ha già caratterizzato in passato l’arrivo in bianconero di Demiral.

Reynolds alla Juve, ecco dove andrà a giocare

L’operazione verrà dunque conclusa dal club giallorosso, in prestito con obbligo di riscatto a 7 milioni di dollari. A fine campionato le parti si riaggiorneranno riguardo al futuro di Reynolds alla Juventus, che dunque non perde il proprio controllo sul calciatore.

Nelle scorse settimane su Reynolds si era mossa con decisione la Roma, ma al momento i bianconeri (insieme al Benevento) sembrano aver effettuato lo scatto decisivo. In dirittura d’arrivo anche la trattativa per acquisire Rovella, che comunque rimarrà in prestito al Genoa fino al termine della stagione: in rossoblù andranno anche i giovani Portanova e Petrelli.

