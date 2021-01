Reynolds verso la Juve: avanti con i giovani

Reynolds verso la Juve – McKennie (22 anni). Alias “quello che ha soffiato a Suarez il posto da extracomunitario”, hanno sbuffato in molti. Alias/bis: “quello che per fortuna, ha soffiato a Suarez il posto da extracomunitraio”, stanno riflettendo altri. Il texano è diventato uomo chiave, oltre che – a breve – uomo immagine, marketing.

Lo statunitense è formalmente arrivato dallo Schalke in prestito oneroso (4,5 milioni di euro) e sarà poi riscattabile (obbligatoriamente, al raggiungimento di un minimo presenze) per 18,5 milioni pagabili in tre esercizi. Più eventuali altri 7 di bonus. Riassumendo: due under 23 debuttanti in bianconero (e in una big di caratura europea), in prestito, hanno risolto il primo vero dentro-fuori della stagione.

Reynolds verso la Juve, avanti con linea giovane

In una partita, peraltro, in cui pure Gianluca Frabotta ha fatto il suo sontuoso figurone, per non parlare di Dejan Kulusevski nel finale. Paratici, Cherubini, Nedved e Agnelli un brindisi “indiavolato” potrebbero concederselo.

Non fossero troppo impegnati ad inserire nuovi tasselli: ora è caldo il nome di Bryan Reynolds, difensore del Dallas ambito anche dalla Roma. I bianconeri si sono mossi di concerto con il Benevento, che potrebbe tesserare lo statunitense “sotto la supervisione” juventina.