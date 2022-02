Rinnovi Juve, non solo Dybala e Cuadrado: altri 3 giocatori in bilico

Rinnovi Juve – Non solo quello di Paulo Dybala. Sono altri quattro i rinnovi di cui si parlerà presto (anche se le date restano indefinite) in casa Juve, in quella che sarà una seconda metà di febbraio particolarmente fitta di impegni per la dirigenza.

Secondo La Gazzetta dello Sport, la firma più vicina è quella di Juan Cuadrado, ormai una formalità dopo l’accordo di massima raggiunto in autunno per altri due anni in bianconero con un contratto da circa 5 milioni a stagione.

Diversa, invece, la questione per Mattia Perin e Mattia De Sciglio.

Rinnovi Juve, i casi per la dirigenza

Con loro la dirigenza non ha ancora aperto un vero tavolo, ma l’atmosfera sembra promettente: da parte di entrambi, infatti, pare esserci la volontà di restare, ma bisognerà trovare un accordo su durata e cifre.

Infine, Federico Bernardeschi, che secondo la rosea è forse mezzo passo indietro rispetto ai compagni nella stessa situazione: anche in questo caso il desiderio di prolungare il matrimonio c’è, il dubbio può nascere sul fronte economico, dato che l’esterno guadagna più dei due Mattia (circa 4 milioni a stagione).

Il suo accordo è il più delicato, ma le premesse sembrano buone: quantomeno, le trattative inizieranno con il sorriso.

fonte: ilbianconero.com