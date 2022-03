Rinnovo a vita Cuadrado, ha giurato amore eterno alla Juve!

Rinnovo a vita Cuadrado – Nella notte di Firenze dove Dusan Vlahovic avrebbe dovuto condurre la Juve in Paradiso, ci ha pensato invece Juan Cuadrado a non farla precipitare nell’Inferno del Franchi. Il giocatore colombiano si è rivelato ancora una volta l’uomo della provvidenza contro la squadra Viola, propiziando il gol della vittoria all’ultimo minuto di recupero, proprio come era accaduto nel match di campionato.

Non è certo la prima volta che l’ex giocatore di Lecce e Fiorentina decide match importanti proprio sulla sirena e forse, in questo ultimo decennio è stato uno di quelli ad averne realizzati di più dal 90° in poi.

Rinnovo a vita Cuadrado, sarà una leggenda della Juve

IL RINNOVO – Così come, sempre nell’ultimo decennio, è stato uno dei giocatori più significativi di questa squadra, con la quale ha raggiunto dei successi storici. Questo senso paradisiaco e il suo amore per la Vecchia Signora sono gli ingredienti che hanno convinto Juan a continuare a sposare il progetto Juve, giurandole amore eterno.

E’ ormai imminente la sua firma sul rinnovo del contratto che, sarà leggermente al ribasso rispetto ai 5 milioni percepiti attualmente, con opzione di prolungamento per un ulteriore anno. Questo lascia intendere che Cuadrado molto probabilmente chiuderà in bianconero la sua carriera, almeno nel calcio che conta.

cuadrado-juve-inter-gol

fonte: ilbianconero.com