Rinnovo Bernardeschi, ecco cosa filtra con Raiola

La Juventus ha raccolto un punto nelle ultime tre giornate di campionato e sta vivendo uno dei momenti più neri del suo recente passato. Ma oltre al campo, sul tavolo ci sono delle situazioni delicate che riguardano i contratti in scadenza di alcuni giocatori.

Oltre alla situazione legata a Paulo Dybala, la dirigenza deve sciogliere la matassa che porta a Federico Bernardeschi.

L’ex gioiello della Fiorentina è alla Juventus dalla stagione 2017-18, quella in corso è la sua quinta in bianconero: 158 presenze tra le varie competizioni, 10 gol e 19 assist. Pagato all’epoca circa 40 milioni di euro, forse ha tradito un po’ le aspettative, parecchio alte viste le buone stagioni in viola.

Il ritorno di Allegri gli ha comunque permesso di rilanciarsi, visto il numero di presenze in campionato (9 su 11).

Bernardeschi avrà sicuramente apprezzato l’arrivo del tecnico livornese, con cui ha vissuto il suo periodo migliore a Torino: ossia, l’inizio della stagione 2018-19, quando secondo Transfermarkt ha raggiunto il valore di mercato più alto in carriera: 45 milioni di euro. Oggi non va oltre i 15 milioni di euro.

Il suo contratto scadrà il prossimo 30 giugno, ma secondo Calciomercato.com le performance in questo avvio di campionato non bastano, al momento, per convincere la Juve a formulare un rinnovo al rialzo.

Attualmente l’esterno, campione d’Europa con l’Italia di Roberto Mancini, percepisce 4 milioni di euro netti all’anno. L’idea della dirigenza bianconera sarebbe quella di proporre a Mino Raiola, da qualche mese procuratore dell’azzurro, un prolungamento a cifre più basse. Per adesso, quindi, la trattativa è in stand-by.

fonte: ilbianconero.com