Rinnovo Chiellini, tornano le voci in casa Juve

Rinnovo Chiellini – Deve capire, Giorgio Chiellini. Se e come continuare, di sicuro ancora alla Juventus. Il capitano bianconero è pronto a prendersi un po’ di tempo, per valutare e decidere, soprattutto per capire quali risposte il suo fisico darà proprio adesso che ha trovato una continuità di prestazioni e rendimento atletico.

Dunque, quando deciderà? E’ possibile che tratterrà la decisione fino a marzo, probabilmente anche dopo. Per parlare del prolungamento, la Juve e Chiellini non hanno fretta.

Rinnovo Chiellini, ecco cosa sta succedendo

DEADLINE – Non ci sono dunque scadenze, né cova la possibilità che il capitano possa accordarsi con qualsiasi altra squadra: non è questo il caso. La Juve però deve capire, almeno in primavere, se occorrerà sostituirlo o meno.

La differenza la farà il numero di partite disputate fino a quel momento, oltre chiaramente alla motivazione del numero tre. Che ha l’Europeo nel mirino. E un futuro ancora in campo, fisico permettendo.

fonte: ilbianconero.com