Rinnovo Chiellini Juve slitta, ecco quando può arrivare

Rinnovo Chiellini Juve – Il Capitano ancora senza contratto. Giorgio Chiellini si gode le meritate vacanze dopo la vittoria dell’Europeo e lo farà ancora per un paio di settimane. Dopodiché, tornerà a Torino per firmare un nuovo accordo con la Juventus. Sarà ancora il pilastro della difesa, nonostante i 37 anni da compiere in agosto, utile per far crescere ancora Matthijs De Ligt, per insegnargli ancora qualche trucco del mestiere.

Max Allegri potrà godersi un reparto più che completo, oltre che uno dei più forti d’Europa: Bonucci, Chiellini, De Ligt, in attesa di capire se l’ultimo tassello del puzzle sarà Demiral o Rugani.

Rinnovo Chiellini Juve, ultime notizie calciomercato

La rotazione sarà costante, ci sarà spazio per tutti, sia perché il progetto bianconero è quello di giocare tutte le partite che la stagione propone (finale di Champions League compresa), sia perché ci sarà bisogno di un continuo ricambio per centellinare le energie e gestire al meglio proprio Re Giorgio.

L’operazione più urgente in difesa, quindi, è il rinnovo di contratto di Chiellini che da disoccupato si gode le vacanze, sapendo che quando rientrerà dovrà firmare il rinnovo, per cui esiste già completo accordo su tutto.

La diciassettesima stagione a Torino per cui si sta aspettando solamente il rientro, che avverrà fra il due e il tre agosto. Allegri gongola e non è da escludere, ricorda Tuttosport, che con un tris come quello formato da De Ligt, Bonucci e Chiellini non decida di puntare sulla difesa a tre. Del resto, con un reparto così…

