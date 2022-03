Rinnovo Cuadrado, la firma dopo la Champions: lo scenario

Rinnovo Cuadrado – Prima data segnata in rosso nei calendari della Continassa: l’impegno di Champions League contro il Villarreal, un vero e proprio bivio della stagione bianconera. Dentro o fuori, d’altronde, fa tutta la differenza del mondo, a livello sportivo ed economico. Poi la Salernitana, che chiuderà l’ennesimo mini ciclo, prima della sosta per le Nazionali.



Proprio in quello spazio temporale, la dirigenza bianconera intensificherà i contatti con i procuratori, per provare a chiudere la questione rinnovi o, quantomeno, indirizzare in un modo o nell’altro le trattative.

Rinnovo Cuadrado, ecco quando arriva la firma

Tra queste, quella che riguarda il contratto di Cuadrado. A raccontare le ultime, su questo fronte, è calciomercato.com:



“Lo stipendio di 5 milioni all’anno dovrebbe essere mantenuto intatto, mentre c’è ancora qualcosa da sistemare sulla durata dell’accordo: si ragiona su un annuale (2023) con opzione di un anno ulteriore oppure direttamente biennale (2024). Meno probabile che la prima richiesta dell’entourage del giocatore, un triennale, si accolta.

Non è un nodo complicato, perché la volontà di trovare un accordo è forte da entrambe le parti. Il Panita e la Juventus saranno ancora insieme, occorre solo stabilire per quanto”.

