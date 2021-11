Rinnovo Cuadrado Juve, ultime notizie calciomercato

Rinnovo Cuadrado Juve – Ancora una volta Cuadrado, ancora una volta decisivo al suono della sirena, ancora una volta ci si aggrappa al colombiano per sognare la rimonta, che se non può essere quella scudetto, deve necessariamente puntare al quarto posto in classifica.

Imprescindibile: questo il ruolo dell’esterno alla Juventus. Semplicemente, non si può fare a meno di Cuadrado, per la sua duttilità, per le sue doti fisiche e tecniche, perché può determinare una partita. Non è un caso che, anche nella passata stagione, negativa sotto molti aspetti, lui sia stato tra i più positivi di tutta la squadra bianconera.

Rinnovo Cuadrado Juve, novità in vista

RINNOVO – Il contratto che lega Cuadrado alla Juventus scadrà a luglio. Nessuna preoccupazione, però, né da una parte né dall’altra. Secondo quanto riporta calciomercato.com: “Nel contratto di Cuadrado è presente una clausola che prevede il rinnovo automatico al raggiungimento di determinati obiettivi. Andando più nello specifico, se l’ex Chelsea dovesse raggiungere un certo numero di presenze.

Ma dalle parti della Continassa hanno deciso di anticipare i tempi e già nel giro di 15 giorni dovrebbe arrivare l’annuncio ufficiale. Juan resterà alla Juve per altre due stagioni, resta solo da capire se arriverà un accordo di un anno con opzione per il secondo o direttamente fino al 2024.

Nessun problema per quanto riguarda l’aspetto economico: il numero 11 bianconero vedrà confermati i 5 milioni d’ingaggio attuali, magari legandoli a dei bonus sul rendimento. La storia tra Cuadrado e la Juve è sempre più salda, mancano solo le firme di rito”.

