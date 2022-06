Rinnovo De Sciglio, che risparmio per la Juve! Le cifre

Mattia De Sciglio è il simbolo dei ripescati di questa stagione in casa Juventus, sotto ogni punto di vista. E ora è pronto a firmare il rinnovo di contratto che gli permetterà di restare ancora a lungo in bianconero, come racconta il CorSport.

Rinnovo De Sciglio, le cifre del nuovo contratto

Solo questione di tempo per l’annuncio del nuovo accordo, che lo legherà alla Juventus fino al 30 giugno 2025, guadagnando uno stipendio in linea col nuovo corso da 1,5 milioni netti circa rispetto ai 2,7 milioni del contratto in scadenza al termine della stagione.

Il terzino è riuscito a convincere ancora una volta Allegri a puntare su di lui. 1891 minuti sono un bottino per un titolare aggiunto, per lui è previsto il ruolo di vice Danilo con licenza di ruotare anche a sinistra, in attesa di capire come il mercato cambierà il roster di terzini della Juve.