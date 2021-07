Rinnovo Dybala, l’agente in Italia per parlare con la Juve: ecco quando...

Rinnovo Dybala – Ore decisive. Giorni caldissimi. Dopo gli Europei, la Juventus ora sta accelerando sul mercato. Domani il contatto con il Sassuolo per Locatelli, vedremo se già decisivo.

Rinnovo Dybala, l’agente pronto a parlare con la Juve

E poi? Magari si passerà a considerare qualche rinnovo, Chiellini su tutti. Ma anche Dybala, che resta in attesa – impaziente – di rinnovare il suo rapporto con i bianconeri.

ANTUN IN ITALIA – Decisivo sarà in tal senso l’arrivo di Jorge Antun, agente del numero dieci bianconero, a Torino. Sky Sport parla di tempistiche molto vicine, già settimana prossima potrebbe atterrare a Caselle l’agente del campionissimo argentino. Giorni caldi e ore decisive. Locatelli è in primo piano, ma anche per Dybala ci si muove. E rapidamente.

Dybala-scudetto-2020

