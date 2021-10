Rinnovo Dybala, succederà venerdì mattina

Rinnovo Dybala – Paulo Dybala non deve e non vuole più fermarsi. Il rigore con l’Inter e il bell’ingresso nel finale gli hanno ridato la carica giusta dopo l’infortunio e le lacrime. La Juve ha bisogno di lui, troppo importante per qualità e imprevidibilità in attacco, ma anche prezioso per il leader che sta diventando, prendendosi i gradi dopo l’addio di Cristiano Ronaldo allo spogliatoio bianconero.

Rinnovo Dybala, cosa sta succedendo

La Juve ha bisogno di lui e lui ha bisogno di trovare continuità per completare il definitivo passaggio al ruolo di leader, tecnico ed emotivo: è arrivato il suo momento. E il rinnovo di contratto attende solo firma e annuncio.



RINNOVO – Nei prossimi giorni è atteso Jorge Antun di nuovo in Italia per completare gli ultimi passaggi e venerdì – scrive il Corriere dello Sport – in occasione dell’assemblea degli azionisti potrebbe pure arrivare l’incoronazione di Andrea Agnelli dopo quelle già incassate pubblicamente dagli altri vertici bianconeri. A questo punto Dybala deve solo riuscire a non fermarsi più: è al centro del progetto come voleva, si sente importante e può splendere.

dybala-triste-juve-2020

fonte: ilbianconero.com