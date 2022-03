Rinnovo Dybala, fissata la data dell’incontro con l’agente

Rinnovo Dybala – Sguardi, tensioni, accordi, rinvii. E’ successo di tutto negli ultimi mesi tra Paulo Dybala e la Juventus, ma il momento della verità sta per arrivare.

L’ultimo incontro è saltato – stando a quanto racconta Arrivabene – anche per volontà di Allegri, che ha voluto la squadra concentrata solo sul campo e in una bolla, ma la pausa per le Nazionali rappresenta ora il momento giusto per i temi caldi.

Rinnovo Dybala, le ultime di mercato

Almeno cinque i nuovi contratti da discutere, anche se tutti passano in secondo piano rispetto a quello del numero 10 argentino. Come scrive Tuttosport, l’incontro è già fissato: l’agente di Paulo Dybala, Jorge Antun, e i dirigenti bianconeri si sono dati appuntamento lunedì presso la sede della Juventus. Ci saranno l’amministratore delegato Maurizio Arrivabene e il direttore sportivo Federico Cherubini, ma non è da escludere anche la presenza del vicepresidente Pavel Nedved.

Ci si è trascinati fino a questo punto per questioni economiche, di rendimento e di infortunistica dopo l’intesa di massima trovata sul finire dello scorso anno. E ora l’obiettivo è di chiudere i discorsi una volta per tutte. In un senso o nell’altro.

