Il calciomercato è finito, e la Juve lo ha vissuto da regina incontrastata. Tra grandi acquisti e cessioni altrettanto importanti, in casa bianconera è però rimasto un rebus irrisolto, legato al futuro di Paulo Dybala.

Rinnoverà? Se sì, per quale cifra? Se no, dove andrà? E soprattutto, da chi sarà sostituito? A quest’ultima domanda prova a rispondere l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, guardando già alla prossima estate con la consapevolezza che giugno non è poi così lontano, tanto più per un club come la Juve.

Rinnovo Dybala? Due idee per sostituirlo



E un possibile obiettivo, per cui ci sono già stati alcuni contatti, è Nicolò Zaniolo, da tempo un “pallino” della Vecchia Signora e di Massimiliano Allegri: il giocatore giallorosso potrebbe essere un rinforzo importante sia a metà campo che in attacco, dove con Chiesa formerebbe una coppia perfetta, anche se – secondo la rosea – non sarà facile convincere la Roma a trattare. Restando in azzurro, l’identikit di un altro possibile sostituto della Joya sarebbe quello di Giacomo Raspadori, legato al Sassuolo fino al 2024: giovane, italiano e affamato di successi, si accontenterebbe di un ingaggio contenuto sulla scia di Locatelli, ma per acquistarlo ci vorranno almeno 35 milioni.



Infine, a prescindere dal rinnovo di Dybala, nel mirino della Juve per la fascia c’è anche Andrea Cambiaso, esterno del Genoa che in questa prima parte di stagione ha sorpreso tutti in Serie A: il suo curriculum è ancora “corto”, ma l’acquisto di Federico Gatti insegna. Dunque, perchè no?

zaniolo-roma

