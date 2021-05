Rinnovo Dybala, la Juve cerca un compratore per lui

Rinnovo Dybala – A che punto è la trattativa per il rinnovo di contratto di Paulo Dybala con la Juventus? Come ben sappiamo, c’è sempre lo stallo tra l’offerta di Paratici (rinnovo alle stesse condizioni attuali, 7 milioni e mezzo all’anno, nessun aumento di stipendio) e la richiesta del giocatore e dell’agente Jorge Antun, quei 15 milioni che lo renderebbero il più pagato della rosa bianconera dopo Cristiano Ronaldo. O almeno almeno 12 milioni, per non essere da meno di Matthijs De Ligt.

Rinnovo Dybala, ecco come stanno le cose

E QUINDI? – Se il contratto non si rinnova, ci si avvia all’ultimo anno prima della scadenza, prevista nel 2022. Per non deprezzare troppo il giocatore e soprattutto non rischiare di perderlo poi a parametro zero, c’è da trovare un acquirente disposto a comprare Dybala quest’estate.

Già, ma chi? Secondo Calciomercato.com “non sarà facile: il Psg, con il rinnovo di Neymar, è uscito in maniera quasi definitiva dalla corsa. Un’altra opzione poteva essere il Barcellona che però sta concentrando il lavoro su altri obiettivi: è in trattativa avanzata con il Kun Aguero e ha già bloccato l’eventuale alternativa ovvero Memphis Depay.”

Il 30 giugno, alias la chiusura del bilancio, si avvicina. La necessità di fare plusvalenze diventa sempre più incombente…

dybala-infortunio-juve-sassuolo

fonte: ilbianconero.com