Rinnovo Dybala, nuovo incontro per firmare con la Juve

Rinnovo Dybala – Ieri vi abbiamo raccontato di nuovi contatti telefonici in arrivo per il rinnovo di Paulo Dybala. Oggi, la Gazzetta dello Sport, fa il punto della situazione e conferma l’avanzamento della trattativa con il numero 10 argentino. Oggi, infatti, ci sarà un nuovo contatto telefonico fra il direttore sportivo bianconero Cherubini e l’agente dell’attaccante, Antun.

Tutti attendono novità sul tema e una conclusione positiva, che ci sarà solo quando ci sarà una data per il volo di ritorno per l’Argentina di Jorge Antun. Questo significherà che per il rinnovo del contratto (in scadenza nel 2022) ormai è davvero solo questione di firma.

Rinnovo Dybala, firma in arrivo?

E’ arrivato a fine luglio, sperava di riuscire a ripartire prima, ma lo stallo lo ha tenuto qui a lungo e a questo punto se ne andrà solo quando la trattativa con i bianconeri sarà vicina alla fumata bianca.

L’INCONTRO – Oggi Antun e Federico Cherubini si sentiranno telefonicamente per fare il punto sulla situazione ed entro la fine della settimana dovrebbe esserci il fatidico quarto incontro, quello della svolta. L’investitura di Chiellini, poi la fiducia di Nedved da Malmoe e le parole ottimiste dello stesso Paulo.

C’è ancora un po’ di distanza, ma c’è anche la voglia di colmarla. La prima proposta della Juve non piaceva all’agente, che ora tratta, da zero, con la nuova dirigenza. Si studia una formula per avvicinarsi ai 10 milioni di euro netti all’anno chiesti dal nazionale argentino (che ora ne guadagna 7,3 milioni con bonus facilmente raggiungibili compresi) contro l’offerta di un contratto quadriennale da 7 milioni di euro netti a stagione più 2 milioni di bonus non facilmente raggiungibili.

allegri-dybala

fonte: ilbianconero.com