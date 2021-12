Rinnovo Dybala slitta ancora: il motivo della scelta della Juve

Un po’ come nei film dei supereroi Marvel. Quando la parola fine compare sul grande schermo, non è ancora giunto il momento di alzarsi dalla sedia e lasciare il cinema, perché ci sono ancora scene importanti da guardare, perché la storia non finisce lì. È un po’ quello che sta succedendo tra la Juventus e Dybala, con la questione rinnovo.

Tutto fatto, accordo blindato, ma la firma non arriva, e con questa il comunicato ufficiale tanto atteso, quello che sarebbe dovuto arrivare prima di Natale. Adesso, questo momento potrebbe slittare a febbraio. A scriverlo è calciomercato.com:



Rinnovo Dybala slitta ancora: i motivi



“Anche perché adesso c’è troppo in ballo, di tempo perso ce n’è stato troppo e in più di un’occasione, il momento giusto è anche passato e ora la Juve non vuole alcuna distrazione all’interno dello spogliatoio. Dopo il ritorno alla Continassa della squadra di Max Allegri in programma il 30 dicembre bisognerà pensare solo ed esclusivamente ad un gennaio di fuoco che comincerà con la partita dell’ epifania contro il Napoli, passerà dalla sfida alla Roma e dalla Supercoppa con l’Inter, proseguirà ancora con i match contro Udinese in campionato la Sampdoria in Coppa Italia, arrivando infine all’altro scontro diretto di San Siro con il Milan.

E pure la sosta non sarà quella giusta, perché il mercato invernale vivrà gli ultimi giorni incandescenti. Quindi, salvo nuovi cambi di programma, la Juve ha deciso di ridarsi appuntamento a febbraio. Con Dybala e pure tutti gli altri giocatori in odore di rinnovo. Una decisione che può pure trasformarsi in un boomerang, anche se colpi di scena non sarebbero previsti tra le parti, nonostante Dybala sia in scadenza e la Juve abbia dei conti da far tornare in qualche modo. In fondo l’accordo c’è: ma finché non si vede…”.

fonte: ilbianconero.com