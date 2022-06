Rinnovo in vista per Fagioli, il piano della Juventus

In casa Juve c’è anche la gestione di tanti giovani da definire. Con un punto all’ordine del giorno piuttosto urgente, quello legato a Nicolò Fagioli. Come racconta Tuttosport, ha il contratto in scadenza al 30 giugno 2023, senza rinnovo potrebbe ritrovarsi sul mercato.

Rinnovo Fagioli Juve, le ultime

In questi giorni è previsto l’incontro con il suo agente Andrea D’Amico, ma la Juve ha già lanciato messaggi di distensione dopo quanto fatto filtrare dall’entourage nelle scorse settimane. La volontà del club sarebbe quella di prolungare il contratto e di concedere al centrocampista l’opportunità che tanto desidera, di giocarsela agli ordini di Allegri.

Il piano della Juve per i suoi baby vede Fagioli tra i 6-7 giocatori da mettere a disposizione di Allegri, con Miretti destinato a fare la spola tra prima squadra e Under 23, mentre Rovella e Ranocchia potranno proseguire altrove il proprio percorso di crescita.