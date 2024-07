Rinnovo Yildiz, ripensamenti per la numero 10? Il motivo

Kenan Yildiz, sin da subito, è stato indicato da Thiago Motta come una delle certezze assolute della nuova Juventus. Mentre tanti altri talenti sono stati messi in discussione e alla fine potrebbero anche saltare il bianconero come Matias Soulé o Federico Chiesa, il turco sarà una delle colonne portanti della nuova Juve del nuovo 4-2-3-1 bianconero. O potrebbe addirittura beneficiare di un 4-3-2-1 dove sarebbe anche esentato da diversi compiti di copertura.

Rinnovo Yildiz, avrà o no la numero 10?

Di rientro a Torino per l’operazione al naso, il 19enne reduce da un buon Europeo conoscerà e saluterà il nuovo allenatore prima di partire di nuovo per proseguire le sue vacanze e fare ritorno direttamente in Germania per la settimana di ritiro in terra teutonica. Una volta definito il tutto, poi, pronto il rinnovo di contratto per cui le parti sono a lavoro già da un po’.

Prevista una nuova scadenza fino al 2029 con un aumento dell’ingaggio per il talento classe 2005 a cui potrebbe essere affidata la numero 10 per un’operazione anche di marketing. Proprio da quest’ultimo punto di vista però, come riporta La Gazzetta dello Sport, ci sarebbero delle riflessioni in corso per un semplice motivo: se da una parte c’è l’intento di vorrebbe dare questo riconoscimento importante al calciatore, dall’altro non si vorrebbe caricare troppo il ragazzo. Si valuta quindi se definire il tutto già per la prossima stagione o al massimo rinviare un discorso comunque destinato a concretizzarsi nelle prossime stagioni.