Riscatto Morata, la Juve chiede lo sconto: le cifre

Riscatto Morata – Secondo la stampa spagnola, la Juventus chiederà lo sconto per Álvaro Morata. L’attaccante pur non essendo tecnicamente di proprietà della Juventus, è vicino alla conferma in vista della prossima stagione secondo alcuni: per altri i costi dell’operazione sono troppo alti e pertanto, la sua conferma sarebbe lontana.

I bianconeri vorrebbero tenere l’attaccante ma ad una cifra adeguata che non sarebbero i 45 milioni, al massimo la Juve può arrivare a 25-30. Possibile l’offerta di una contropartita che potrebbe essere Douglas Costa.

Ci sarebbe la possibilità di un rinnovo del prestito, per ulteriori dieci milioni, ma questa ipotesi non convince del tutto la Juventus, che deve abbassare i costi