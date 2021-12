Ritorno di Pogba alla Juve, ecco perché può succedere

Ritorno di Pogba – Pogback? Forse si può. L’edizione odierna di Tuttosport ritorna sull’ipotesi di un Pogba-bis alla Juve, un’opzione che appare poco probabile ma comunque per nulla impossibile.

Tra poco meno di una settimana il centrocampista francese del Manchester United sarà libero di firmare con un altro club, che non dovrà investire neanche un euro per il suo cartellino: il problema – almeno per una realtà come quella bianconera – resta lo stipendio, con le sue richieste che potrebbero aggirarsi tra i 12 e i 14 milioni di euro netti a stagione, dunque in contrasto con la politica della Juve di alleggerimento del monte ingaggi.

Ritorno di Pogba, ecco quando può succedere

Eppure, ad oggi, il centrocampo della Vecchia Signora include già due giocatori i cui stipendi, sommati, superano i 20 milioni. A livello puramente teorico, insomma, un loro addio metterebbe le cose a posto. A livello pratico, bisogna trovare loro una sistemazione.

Si tratta di Arthur e Ramsey: il primo potrebbe partire anche a gennaio, magari con un prestito di un anno e mezzo; il secondo, invece, non sembra così smanioso di lasciare Torino, pur essendo ormai ai margini della squadra.

Ma l’addio di un altro stipendio importante (quello di Rabiot, per esempio) potrebbe davvero lasciare spazio a Pogba. Che, dal canto suo, tornerebbe volentieri alla Juve, anche se non disdegnerebbe nemmeno le ipotesi PSG e Real Madrid.

In casa bianconera ci stanno seriamente pensando, pur con la consapevolezza della necessità di mantenere la barra dritta nel progetto giovani che non prevede l’arrivo di un quasi 29enne come Pogba, peraltro con un ingaggio così alto. Ma chissà che non possa essere l’eccezione alla regola…

fonte: ilbianconero.com