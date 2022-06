Ritorno Pogba Juventus, ecco quando sarà a Torino

L’incontro di ieri tra Federico Cherubini e Rafaela Pimenta ha dato il via al conto alla rovescia per il “Pogback”. Il ds della Juventus ha visto l’avvocato brasiliano per limare gli ultimi dettagli dell’affare Paul Pogba. Ne parla Tuttosport.

Ritorno Pogba, ecco quando

La fumata bianca non tarderà molto, dovrebbe arrivare la prossima settimana. A ritardare l’annuncio sono questioni fiscali. Tutte le altre tessere del puzzle si sono incastrate al posto giusto. Il suo rientro in Europa è fissato per i primi giorni di luglio, a Torino dovrebbe arrivare qualche giorno dopo. E probabilmente anche nella capitale sabauda sarà portato in trionfo.