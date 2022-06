L’allenatore della Juventus Allegri ha posto spesso l’accento su questo aspetto: migliorare si può, soprattutto sul piano del gioco, ma certe doti o le possiedi oppure no. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Rivoluzione Juve, Allegri vuole tre colpi

La Juventus aveva un giocatore che spiccava per talento, Dybala. Rivoluzione sì, ma con l’obiettivo di aggiungere estro e giocate a effetto ai muscoli e all’energia. Per questo motivo la dirigenza ha individuato tre giocatori che devono portare in dote velocità di pensiero e varietà di idee. Pogba, Di Maria e Kostic hanno due cose in comune: l’aver vinto almeno un trofeo in campo internazionale e possedere una tecnica al di sopra della norma. Allegri li ha individuati per riportare Madama in orbita tricolore.