Rivoluzione Juve a gennaio?

La disfatta juventina in Champions League può far partire in anticipo una nuova restaurazione epocale in seno al club Juve. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Rivoluzione Juve?

La pausa per il Mondiale apre gli spazi per una mini rivoluzione anticipata e, al di là della posizione di Max Allegri, confermato dal presidente Andrea Agnelli fino al termine della stagione ma pur sempre in equilibrio precario sul filo dei risultati, nel mirino sono finiti squadra e collaboratori di diversi settori che lavorano in prima linea alla Continassa.