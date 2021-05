Rivoluzione Juve – Il campionato è finito. La Juve è in Champions. E questo pone un bel punto sulla stagione, conclusa con un sospiro di sollievo che permette di tracciare un bilancio dopo aver tutto sommato limitato i danni.

Ci sono una Supercoppa e una Coppa Italia in più in bacheca, la prima stagione senza scudetto permette comunque alla Juve di restare (caos Super Lega permettendo) nell’Europa che conta.

Quello che non si può più rimandare e la fase delle decisioni definitive. Giorno dopo giorno alla Continassa andranno fatte le scelte per poi continuare a programmare tutto il resto.

La panchina, prima di tutto. E parallelamente il ruolo del dirigente a capo di tutta l’area sportiva. Ma anche tutta una serie di giocatori chiave, in campo e nello spogliatoio. Tre su tutti sono vincolanti per vari motivi, Chiellini, Ronaldo e Dybala.

LA PANCHINA – Pirlo ha concluso raggiungendo l’obiettivo minimo in campionato. E spera di restare, anche se da quanto filtra dalla Continassa le quotazioni di una conferma per quanto in salita siano inferiori a quelle di un terzo cambio in tre anni. La sensazione è che il tecnico sia a questo punto un piano B, aspettando che arrivi la risposta definitiva dal fronte principale: che sembra essere quello legato a Zinedine Zidane, davanti a tutte le altre alternative già sondate e contattate.

Rivoluzione Juve, le ultime notizie di mercato

IL DIRETTORE – Mancano meno di 40 giorni alla scadenza di tutta l’area sportiva, una decisione non è ancora stata comunicata nemmeno a Fabio Paratici. Che in questo momento appare in uscita, nemmeno in prima linea per la scelta dell’allenatore stesso. E la soluzione interna resta quella più probabile almeno nell’immediato, con Cherubini al comando e la coppia Manna-Tognozzi in appoggio per questa sessione di mercato.

CHIELLINI – Il capitano vuole restare e ha dimostrato di poter essere ancora importante. Attende un segnale dalla società, arriverà con ogni probabilità dopo la decisione sull’allenatore. L’alternativa sembra condurlo in MLS, con Cincinnati e Inter Miami già sulle sue tracce.

RONALDO – La Champions rende più probabile la permanenza, come sempre decide lui. Se vuole restare, la Juve è contenta. Se vuole andare via, forse è più contenta. United e Psg forse le uniche opzioni per lasciare Torino, ma la questione economica fa la differenza.

DYBALA – La Juve prova ancora a venderlo, ma la soglia può essere quella di fine giugno. Se Dybala dovesse resistere potrà anche ripartire la trattativa per il rinnovo, almeno per scongiurare lo spettro di una partenza a parametro zero.

fonte: ilbianconero.com