Romagnoli alla Juve – Come racconta La Gazzetta dello Sport, Alessio Romagnoli vede la Juventus dietro l’angolo. In casa Milan sono giorni caldi per il rinnovo del difensore: gli restano poco più di 8 mesi di contratto e nessuno vuole confermare certe cifre, considerato il cambio di marcia (e di importanza) del giocatore. Dunque, la quadra non si trova.

Romagnoli alla Juve, ecco come e quando può arrvare

QUESTIONE INGAGGIO – Come racconta Gazzetta, Chiellini ha rinnovato per altri due anni e l’obiettivo è arrivare al Mondiale in Qatar, fine 2022. Subito dopo può salutare. Raiola, agente del giocatore, ha ottimi rapporti con la Juventus e Cherubini ha fiutato l’affare a zero.

Che resta legato al futuro di De Ligt: per l’olandese sono arrivati interessamenti importanti, ma sono state rifiutate tutte le offerte. La linea è puntare su di lui, ancora a lungo.

L’INCONTRO – Per il quotidiano, Romagnoli ha comunque possibilità di arrivare a Torino. Intanto si avrà un primo incontro tra le parti, giocatore incluso, per capire le intenzioni e le cifre. Maldini andrà verso un rinnovo a costi ribassati, ma il giocatore difficilmente accetterà. Ecco allora la Juve. Che ha da sostituire un mancino storico della sua rosa, Giorgio Chiellini.

fonte: ilbianconero.com