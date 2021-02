Ronaldo addio Juve a fine stagione, bookmakers sicuri

Ronaldo addio Juve – Resta o va via? I dubbi sul futuro di Cristiano Ronaldo alla Juve continuano a tenere banco. Almeno per i bookmaker. Gli analisti di Sisal Matchpoint quotano l’addio già in estate del fuoriclasse portoghese a 1,65.

Ronaldo addio Juve? La certezza dei bookies

Una quota nettamente più bassa rispetto a quella della permanenza a Torino, offerta a 2,10. Dopo essere rimasto a secco nella semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l’Inter e negli impegni con Napoli e Porto, CR7 s’è ripreso lo scettro con la doppietta firmata al Crotone che gli ha garantito il sorpasso momentaneo in classifica marcatori ai danni di Lukaku. I due attaccanti, sempre secondo gli analisti, sono i principali favoriti per il titolo di capocannoniere: entrambi si attestano a quota 2,00.

Il contratto del portoghese da 31 milioni stagionali scadrà il 30 giugno del 2022. La Juve e Pirlo si aggrappano alle sue reti per tentare di rincorrere l’Inter di Conte in campionato e di ribaltare il ko degli ottavi di finale di Champions contro il Porto. Molto potrebbe dipendere dai risultati ottenuti dalla squadra alla fine della stagione. Ma quello legato al prolungamento di CR7 non è l’unico grattacapo. C’è anche da risolvere la questione legata a Dybala, sempre in scadenza nel 2022.

fonte: corrieredellosport.it