Ronaldo addio Juve? Solo un club può prenderlo

Ronaldo addio Juve? Domenica 25 luglio è un giorno cerchiato in rosso sul calendario della Juventus. Quel giorno, infatti, rientrerà a Torino Cristiano Ronaldo, che si sta godendo gli ultimi giorni di vacanza post Europeo. Poi, una volta rientrato alla Continassa, si discuterà anche del suo futuro.

Il portoghese ha il contratto in scadenza nel 2022 e la società è convinta di tenerlo in bianconero ancora per un’altra stagione, dal giocatore non sono arrivati segnali d’addio ma l’ipotesi che possa lasciare la Juve con un anno d’anticipo può diventare concreta.

Ronaldo addio Juve? Solo il PSG può permetterselo

PSG – Capocannoniere in carica, nell’anno più difficile della Juve ha segnato 29 gol superando Lukaku e diventando il primo giocatore al mondo a conquistare il titolo di capocannoniere in tre diversi campionati dei cinque più importanti d’Europa. Premier League, Liga e Serie A. Nessuno come lui.

La testa però è rivolta al futuro: il 25 arriverà a Torino e il giorno dopo sarà alla Continassa per i test medici e il primo incontro con Massimiliano Allegri. L’unico club al di fuori della Juve in grado di fare un investimento da 31 milioni d’ingaggio per Cristiano Ronaldo è il Psg, che potrebbe farsi avanti solo in caso di cessione di Mbappé.

LE TEMPISTICHE – I francesi hanno rinnovato il contratto di Neymar e hanno messo a segno un tris di colpi a parametro zero: Donnarumma, Sergio Ramos e Wijnaldum. Top player e ingaggi stellari (Gigio prenderà 12 milioni all’anno), per questo un’altra spesa importante come quella per Ronaldo verrà fatta solo se partirà un big.

L’incognita è la tempistica, perché più passano i giorni e più si ha la sensazione che CR7 possa restare: la Juve non vuole rischiare di perdere un giocatore come Cristiano a ridosso dell’inizio del campionato, se dovesse decidere di andare via la società vuole il tempo per poter trovare un sostituto. I nomi? Al momento Mauro Icardi o Gabriel Jesus sarebbero le prime due piste da percorrere.

ronaldo-sampdoria-juve

fonte: ilbianconero.com