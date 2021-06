Ronaldo addio Juve? Spunta già il sostituto

Ronaldo addio Juve? La Juventus aspetta Cristiano Ronaldo, ma in realtà è pronta a tutto. Le manovre per l’attacco sono cominciate da un po’, alla Continassa, e proseguono a fari spenti. Il dg Federico Cherubini sotto traccia sta portando avanti due piani: uno con CR7 e uno senza.

Nel primo caso – quello preferito – è probabile che il reparto offensivo venga completato con un talento under 23 (Kaio Jorge e Scamacca tra i papabili) da far crescere senza troppe pressioni accanto a CR7, Paulo Dybala e Alvaro Morata, fresco di conferma sotto la Mole per altri dodici mesi.

Discorso completamente diverso se, come potrebbe anche accadere nei prossimi giorni, il fuoriclasse portoghese dovesse optare per l’addio alla Juventus con un anno d’anticipo rispetto alla scadenza del contratto (2022).

Ronaldo addio Juve? Ecco le possibili alternative

A quel punto a Massimiliano Allegri bisognerebbe garantire un centravanti pronto e con un bel po’ di gol nei piedi. Se un altro Cristiano Ronaldo non esiste, è complicato anche trovare un cannoniere da 35-40 gol a stagione, dal momento che i super bomber Robert Lewandowski e Erling Haaland sono inarrivabili.

VLAHOVIC, ICARDI, JESUS – Ecco perché Allegri, in caso di separazione da CR7, lavorerà per incrementare le reti degli attaccanti già in rosa (Dybala e Morata su tutti) con quelle che porterà il nuovo centravanti: ossia uno tra Dusan Vlahovic (Fiorentina), Gabriel Jesus (Manchester City) e Mauro Icardi (Psg). Il 21enne serbo, protagonista a suon di gol nell’ultimo campionato (21 reti), è l’investimento che più intriga i dirigenti bianconeri per età, potenzialità e margini di miglioramento.

Vlahovic è considerato il miglior bomber del 2000 dopo il Golden Boy Haaland. Il goleador della Fiorentina probabilmente avrebbe bisogno di un piccolo rodaggio per inserirsi nella Juventus, ma con Morata e Dybala in rosa il rischio non sarebbe così alto.

