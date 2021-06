Ronaldo al Barcellona – Joan Laporta dà spettacolo. Il suo ritorno alla presidenza del Barça ha restituito gioia al Barcellona dopo il caos legato a Messi, che lui stesso ha convinto a restare, placando i tormenti del club come aveva promesso durante la sua candidatura. E non è finita qui. Il rinnovo di Messi è sulla buona strada, perché lui gli ha dato l’amore che chiedeva al club, ma Laporta vuole portare il Barcellona ad essere di nuovo competitivo.

PAZZA IDEA – Come si legge su As, “con Leo praticamente legato, la scorsa settimana Laporta ha dato libero sfogo alla sua immaginazione e ha immaginato un colpo che sembra impossibile. Laporta aspira all’utopia di unire Cristiano Ronaldo e Messi al Barça. Insieme ai suoi uomini di fiducia, ha iniziato a sognare ad alta voce e a progettare un’operazione che entrerebbe nella storia del calcio: riunire i due crack che hanno recitato sul palcoscenico mondiale per un decennio”.

Ronaldo al Barcellona, la bomba dalla Spagna

CONTATTI? – Non si sa ancora se Cristiano direbbe sì o no a questa proposta, anche perché il suo agente Jorge Mendes non è stato ancora ufficialmente contattato. ma nel suo audace piano Laporta offrirebbe alla Juventus due giocatori del Barça: si sono fatti i nomi di Griezmann, Sergi Roberto, Coutinho… L’idea ha entusiasmato tutti quelli che l’hanno sentita dal sognatore Laporta.

fonte: ilbianconero.com