Ronaldo al City? Può arrivare se salta il colpo Kane

Ronaldo al City? Che giornata oggi per Cristiano Ronaldo! O meglio, per le speculazioni sul suo imminente futuro calcistico…



Già, oltre alla diatriba via Twitter tra la famiglia Al Thani e Lapo Elkann sul “CR7 forse al PSG”, ora dalla Francia viene rilanciata con decisione l’ipotesi Manchester City. L’Equipe, infatti, spiega che, se i Citizens non dovessero prendere Harry Kane dal Tottenham, proverebbero a imbastire un’operazione-lampo per Ronaldo.

Ronaldo al City? Intreccio con Kane e il Tottenham

Il rapporto tra il fuoriclasse portoghese e la Juventus, ormai pare evidente, non è di amore sperticato. E il City, soprattutto se, oltre a non prendere Kane, riuscisse a vendere Bernardo Silva e/o Aymeric Laporte, potrebbe far leva sull’ottimo rapporto con Jorge Mendes (procuratore anche di alcuni connazionali di CR7 del City, come Ruben Dias e Joao Cancelo) e rispondere a distanza all’acquisto di Leo Messi da parte del Paris Saint-Germain, con cui c’è una sorta di “rivalità del Golfo” Emirati Arabi vs. Qatar…

Il tempo stringe, il mercato finisce fra una settimana esatta, ma le volontà in ballo, e i sondaggi che vanno avanti da mesi, potrebbero far passare alla storia quest’estate come quella del doppio trasferimento dei due supercampioni planetari a poche settimane di distanza. Nonché della più che affascinante accoppiata Ronaldo-Guardiola.

fonte: ilbianconero.com