Ronaldo al Lille? Fonte svela il retroscena

Ronaldo al Lille? – Messi è del Psg, ora alla Ligue 1 manca Cristiano Ronaldo: è questo quello che ha pensato José Fonte, difensore del Lille e compagno di squadra nel Portogallo di CR7.

Sarebbe il sogno di molti rivedere la super sfida tra Leo e il 7 della Juve, anche di Fonte che non nega di aver provato a convincere l’ex United a venire in Francia: l’idea di marcare Messi è eccitante, la possibilità di farlo con Ronaldo in squadra sarebbe il massimo.

Ronaldo al Lille? Il siparietto con Fonte

Anche se il futuro di CR7 è sempre più bianconero, non appena si è concretizzato il trasferimento di Messi a Parigi Fonte ha scritto a Cristiano: “Gli mando un messaggio per venire a Lille ogni giorno! Ha risposto solo ‘ah ah ah’“, ha rivelato a TalkSport.

Una risata per dribblare l’eventualità di lasciare la Juve e la Serie A per la suggestiva sfida alla Pulce in Ligue 1.

fonte: tuttosport.com