Ronaldo Juve, la nuova idea di Allegri su come gestirlo

Ronaldo Juve – Campionato, Champions e Coppa Italia. Una partita ogni tre giorni, sarà una stagione lunga e complicata. Per questo Massimiliano Allegri vuole mettere le cose in chiaro fin da subito: “Quest’anno da Ronaldo mi aspetto molto sul piano della responsabilità” ha detto Max durante la presentazione alla stampa. Secondo quanto filtra da Tuttosport, l’allenatore ha intenzione di gestirlo in maniera diversa agli ultimi anni facendolo riposare più spesso.

TURNOVER – Sì, il turnover varrà anche per lui. Magari meno che per altri però, perché Cristiano per la Juve rappresenta il top player assoluto al quale aggrapparsi nei momenti di difficoltà, nel 4-4-2 di Allegri – che in fase offensiva sarà 4-3-3 – a giocarsi il posto vicino a Ronaldo saranno Dybala e Morata. Più indietro il gioiellino Kaio Jorge, appena arrivato dal Santos e che avrà tutto il tempo necessario per crescere e ambientarsi.

Ronaldo Juve, Allegri lo gestirà così

LA COPPIA TITOLARE – Tra i primi due, La Joya è in vantaggio sullo spagnolo. Con Ronaldo si capisce alla perfezione ed entrambi non hanno una posizione fissa nell’area avversaria e questo fa sì che gli avversari non abbiano punti di riferimento. Paulo e Cristiano svariano e creano spazi per gli inserimenti dei centrocampisti (Rabiot e McKennie su tutti, ai quali Allegri ha chiesto 10 gol a testa).

Altre reti arriveranno dalle fasce, con Chiesa e Kulusevski pronti ad affondare e accentrarsi, per buttarsi negli spazi. Allegri ha scelto: Ronaldo-Dybala sarà la coppia titolare, ma occhio al turnover per il portoghese.

allegri-juve-2021

fonte: ilbianconero.com