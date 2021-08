Ronaldo Manchester City – Gli ultimi giorni di mercato potrebbero anche diventare quelli di Cristiano Ronaldo. «Tutto può succedere», ripetono negli ambienti vicino al 36enne fuoriclasse portoghese. I sorrisi e l’esultanza di Udine, poi cancellata dal Var, sono stati gesti sinceri. Qualcosa, però, continua a muoversi sottotraccia attorno a CR7. Il numero 7 juventino è pronto a tutto. Può restare a Torino, dove ha un altro anno di contratto da 31 milioni di euro, ma entro il 31 agosto potrebbe anche imbarcarsi per Manchester.

Ronaldo Manchester City, la Juve prova lo scambio

Ma più che un ritorno a Old Trafford, dove ha già scritto pagine di storia importanti con la maglia dei Red Devils, si prospetta un approdo alla corte di Pep Guardiola. Dipenderà dal City, che la scorsa settimana ha incontrato l’agente Jorge Mendes, da Harry Kane e soprattutto dal Tottenham di Fabio Paratici e del presidente Daniel Levy.

Già, il regista dell’affare del secolo Cristiano Ronaldo alla Juventus (l’ex dg juventino Paratici), adesso indirettamente potrebbe anche contribuire al ritorno dell’ex Real Madrid in Premier.

E la Juventus? Alla Continassa avrebbero preferito risolvere il tormentone Ronaldo in tempi non sospetti, ma un po’ come Cristiano sono pronti a tutto. A partire da una nuova annata con CR7, consapevoli che con il portoghese 30- 40 gol sarebbero garantiti. I dirigenti bianconeri, però, sanno bene che nel momento in cui Ronaldo chiedesse veramente di essere ceduto, trattenerlo sarebbe impossibile e forse anche rischioso.

Ecco perché, si concretizzasse veramente il divorzio, la Juventus risponderebbe ingaggiando direttamente dal Manchester City il sostituto di Cristiano: ossia quel Gabriel Jesus già sondato più volte. Tutto può ancora succedere. Compreso che Kane si accasi al City e Ronaldo resti a Torino.

ronaldo-deluso-juve-2020

fonte: tuttosport.com