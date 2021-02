Ronaldo rinnovo Juve – Ventidue gol in ventitré partite. E’ la miglior stagione di Cristiano Ronaldo alla Juventus. La terza, quella che secondo qualcuno non avrebbe neanche fatto perché ormai in calo. E invece a 36 anni – li compirà domani – è ancora lì a fare la differenza.

Come prima, più di prima. I due squilli a San Siro l’hanno dimostrato, CR7 sta ancora benissimo e si sente un ventenne. Lo fa vedere in campo ma anche quando esce e si mette in panchina, sempre pronto caricare il compagni e battere le mani. Adrenalina a mille, leader della squadra in tutto e per tutto. Quasi un vice-Pirlo.

Ronaldo rinnovo Juve, incontro con Mendes

IL RINNOVO – Un punto di riferimento per i tanti giovani della squadra, un giocatore al quale la Juve non vorrebbe rinunciare mai. Ecco perché, con il contratto in scadenza nel 2022, la società secondo quanto riporta Tuttosport sta pensando al rinnovo per un’altra stagione, quando di anni ne avrebbe 38.

L’agente del giocatore Jorge Mendes e Fabio Paratici parlano regolarmente ma l’argomento non è stato ancora approfondito bene, in più se il contratto del portoghese si dovesse allungare fino al 2023 ci sarebbe la possibilità di spalmare l’ammortamento su un altro anno. Riflessioni in corso, intanto Ronaldo manda messaggi dal campo: doppietta a San Siro, per dimostrare a tutti che a 36 anni è più vivo che mai.

ronaldo-deluso-juve-2020

fonte: ilbianconero.com