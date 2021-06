Rovella Juve, ecco il piano di Allegri

Rovella Juve – Tra i rinforzi in arrivo per la nuova Juve di Massimiliano Allegri c’è un acquisto… non acquisto: Nicolò Rovella. Chiariamo: la Juventus l’ha preso a gennaio scorso per 20 milioni totali, 10 cash e 10 pagati in contropartite con le cessioni di Portanova (valutato 7 milioni) e Petrelli (3), lasciandolo al Genoa in prestito.

Secondo gli accordi tra i club il centrocampista classe 2001 sarebbe dovuto rimanere in rossoblù fino a giugno 2022, ma la Juve sta pensando di portarlo a Torino con una stagione d’anticipo.

L’IDEA – Molto dipenderà anche da cosa succederà nel centrocampo bianconero, dove c’è Ramsey sicuramente in uscita e Bentancur e McKennie che andranno via solo se arriveranno offerte irrinunciabili. Nel mirino c’è sempre Manuel Locatelli del Sassuolo per il quale la Juve farà un tentativo nelle prossime settimane, e qualche giorno fa è spuntata anche l’idea Tielemans con i primi contatti tra la Juve e l’entourage del giocatore.

L’idea di avere subito a disposizione Rovella però stuzzica Allegri, che sta pensando a un nuovo centrocampo giovane con Locatelli (1998), Bentancur (1997), Rabiot (1993) e Rovella come alternativa ma pronto a giocarsi le sue carte. Il giocatore potrebbe essere aggregato a Ronaldo e compagni per il ritiro (intorno al 12 luglio), e lì essere valutato dal nuovo allenatore che sceglierà se tenerlo o rimandarlo a Genova a fare esperienza e giocare con continuità.

Rovella Juve, Allegri lo vuole in ritiro

LA VERITA’ SUL SASSUOLO – Al momento sono queste le due strade nel futuro di Rovella: o Juve, o Genoa. L’ipotesi di un inserimento nell’affare Locatelli col Sassuolo è molto complicata – e quasi da scartare – perché la valutazione di 20 milioni blocca tutto.

A inizio mese il suo agente Beppe Riso ha detto apertamente che Nicolò si sente pronto per poter giocare nella Juve, Ballardini non vorrebbe perderlo ma – come ha confermato il suo procuratore – saranno i bianconeri a decidere come gestire il suo futuro. La Juve studia i movimenti a centrocampo e pensa al primo rinforzo per Allegri, Rovella può arrivare con un anno d’anticipo.

allegri-dybala

fonte: ilbianconero.com