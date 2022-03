Rudiger alla Juve, è in pole per il dopo Chiellini

Rudiger alla Juve – Un obiettivo concreto della Juventus in state è il difensore del Chelsea Antonio Rudiger. Il giocatore è in scadenza con i Blues ed ha attirato l’interesse di molti top club.

Stando però a quanto riferisce La Gazzetta dello Sport la Juventus sarebbe in pole position per aggiudicarsi Rudiger a parametro zero in estate, pronto un ingaggio di 7 milioni di euro netti a stagione ed un contratto quadriennale.

fonte: ilbianconero.com