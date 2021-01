Rugani e Mandragora richiesti dal Torino – Torino al lavoro sul mercato. Secondo quanto riferito da Tuttomercatoweb Daniele Rugani è un’idea dei granata che stanno lavorando per riportare il difensore in Italia.

Sarebbe un’operazione in prestito e al momento non legata a scambi con altri calciatori. Il Torino è pronto a riconoscere un indennizzo minimo al club francese e le parti sono al lavoro.

Nuovi aggiornamenti nelle prossime ore anche per Mandragora, altra idea del Torino. C’era la Fiorentina che però non sembra orientata a cedere Pulgar salvo rilanci del Cagliari. Il Toro ha la strada in discesa, ma le parti sono ancora al lavoro per provare a chiudere il doppio affare. Mandragora più facile, per Rugani c’è da lavorare. Il Torino tenta il doppio colpo e guarda in casa Juventus