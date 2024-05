Rugani rinnova ma guadagnerà di meno: cifre e motivi

Rugani e Cambiaso, è tempo di annunci in casa Juventus. In attesa di quello relativo all’approdo ufficiale di Thiago Motta, ieri sono arrivate comunque due note importanti riferite alla permanenza in bianconero con tanto di prolungamento per i giocatori citati. Il difensore si rivela una riserva utile e di affidamento quando chiamato in causa, l’esterno invece ha le stimmate per diventare centrale in questa squadra con le sue incursioni sulla fascia.

“Daniele Rugani e la Juventus saranno insieme per altri due anni. È ufficiale, infatti, il suo rinnovo di contratto fino al 30 giugno 2026″, si legge nel comunicato juventino per quanto riguarda il centrale ex Empoli. “La storia di Andrea Cambiaso alla Juventus è iniziata da poco, ma proseguirà ancora per lungo tempo: è infatti ufficiale il rinnovo e il prolungamento del suo contratto fino al 30 giugno 2029″, è invece l’annuncio sull’altro fronte.

Rugani rinnova con la Juve ma guadagnerà di meno

Due scenari appunto differenti ma che vanno nella stessa direzione: rendere la Juventus più forte, iniziando dall’interno, per poi puntellare con rinforzi importanti che si attendono dal calciomercato con Cristiano Giuntoli che ha già pronta una lista acquisti. Nel frattempo se Cambiaso ha ottenuto la gioia di un nuovo contratto con tanto di aumento fino a 2.5 milioni di euro a stagione, non si può dire lo stesso per Rugani che si è dovuto invece adeguare.

Il 29enne è infatti passato dai precedenti 3.5 milioni di euro – troppi per una riserva, almeno per questa nuova era – a una busta paga di meno di 2 milioni. Il motivo è noto: la nuova linea dei contenimenti dei costi portata avanti dal Dt dal suo approdo alla Continassa. Stop a spese inutili o versamenti extra: si spenderà il dovuto. Per tutto e tutti. Niente più spese choc alla Cristiano Ronaldo, dentro piuttosto una linea green che renda però comunque la Juventus altamente competitiva.