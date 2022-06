La Juventus si è spinta molto per Di Maria e sa di non poter fare di più, non vuole partecipare ad aste e chiede una risposta in tempi molto brevi. Altrimenti ci sono delle alternative, come racconta la Gazzetta.

Di Maria salta? La Juventus ha due alternative

Se dovesse saltare, la Juve dovrà ripiegare su un altro profilo, più giovane e con meno esperienza internazionale.

Domenico Berardi piace ad Allegri, è perfetto per giocare sulla destra e con il Sassuolo i rapporti sono buoni. A quasi 28 anni ha quella maturità che gli mancava qualche tempo fa, quando rifiutò di trasferirsi a Torino. Gli emiliani lo valutano intorno ai 30 milioni,.

L’altro intramontabile è Nicolò Zaniolo, con cui ci sono già stati contatti con il procuratore Vigorelli. È più giovane (22 anni) ma costa di più (tra i 40 e i 50 milioni la richiesta della Roma) ed è pure nel mirino del Milan, che al momento è più avanti rispetto ai bianconeri.