Sarri Roma, salta la trattativa: è ancora legato alla Juve

Sarri Roma – Come racconta Calciomercato.com, tra Maurizio Sarri e la Juve resta ancora un mese di contratto.

C’è una clausola che consente alla Juve di annullare il terzo e ultimo anno, pagando una penale che prevede la buonuscita da 2,5 milioni, opzione che scadrebbe a fine maggio.

Sarri Roma, il tecnico ancora legato alla Juve

E che in questo momento non è stata esercitata, in questo momento Sarri non si è ancora liberato dalla Juve.

Chissà che allora proprio il futuro del tecnico non possa convincere il club bianconero a temporeggiare almeno fino all’ultimo giorno possibile, perché se Sarri dovesse avere bisogno di liberarsi per firmare un nuovo contratto con il prossimo club magari potrebbe essere costretto a rinunciare a qualcosa.

fonte: ilbianconero.com