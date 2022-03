Sassuolo, parla Carnevali – Giovanni Carnevali, AD del Sassuolo, ha parlato del prossimo mercato ai microfoni di Sky Sport. Durante la prossima sessione di mercato si presume che tanti club busseranno alla porta dei neroverdi per i tanti giocatori che si sono messi in mostra quest’anno”.

Sassuolo, parla Carnevali

“Da Scamacca a Berardi, fino a Frattesi e Raspadori: su quest’ultimo ci sarebbe la Juventus, che dovrà intervenire dopo l’addio di Dybala.

“Per il prossimo mercato vogliamo mantenere la nostra ossatura – ha detto – anche perché non abbiamo necessità di vendere. Se ci sono offerte, dovranno essere congrue e le valuteremo. Certamente non ci priveremo di quattro-cinque giocatori. Siamo preparati a tutto, le richieste ci sono, ma possiamo tenere tutti e perché no tentare anche un colpo in entrata alzando l’asticella”.