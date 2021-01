Scamacca alla Juve, in vantaggio per fare la 4° punta!

Scamacca alla Juve – Venti giorni senza Dybala, qualcuno in meno senza la fatidica quarta punta. Il piano della Juventus è questo, e ora è tutto riversato sul nome di Gianluca Scamacca. L’attaccante, di proprietà del Sassuolo e attualmente in prestito al Genoa, potrebbe cambiare immediatamente maglia. E dare una mano ai bianconeri, alle prese con costanti straordinari e chiamati a una rincorsa che avrebbe del clamoroso.

Scamacca alla Juve, ecco cosa sta succedendo

PRESTITO CON OBBLIGO – Per ora siamo alle chiacchierate, non di certo alla sterzata decisiva. Che pure sembra in programma, nonostante la resistenza del Grifone. La Juve potrebbe sbloccare tutto con un prestito di 18 mesi, ma aggiungendo obbligo di riscatto.

I contatti con l’entourage del ragazzo sono costanti, e pure i tifosi sembrano averla presa ‘bene’. Specialmente dopo il rifiuto di Quagliarella.

calciomercato-juve

fonte: ilbianconero.com