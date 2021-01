Scamacca Juve last minute, tentativo in extremis [SKY]

Scamacca Juve last minute – Ore concitate, pensieri e idee che sgorgano, alcuni rimangono tali, altri cercano luogo nella concretezza dei fatti. Domani alle 20 il calciomercato invernale chiuderà i battenti e seppure Pirlo abbia affermato, ancora una volta, come la quarta punta non sia una necessità, Fabio Paratici non molla Gianluca Scamacca, trattato da settimane con il Sassuolo, proprietario del cartellino.

Da giorni i discorsi sono bloccati sulla formula dell’operazione, con i neroverdi che vorrebbero l’obbligo di riscatto mentre i bianconeri solo il diritto. Nodo che la Juve vorrebbe provare a sbloccare con un ultimo tentativo.

Scamacca Juve last minute, tentativo in queste ore

LAST MINUTE E CIRCOSTANZE – Stando a quanto riporta Sky Sport, la dirigenza bianconera vorrebbe effettuare un tentativo last minute per Scamacca, provando a proporre una formula che possa convincere il Sassuolo. Allo stesso tempo, si devono tenere in considerazione diverse circostanze. Innanzitutto la concorrenza, con il Parma che, dopo aver chiuso per Zirkzee, ha inoltrato un’offerta per il classe 1999, inserendo l’obbligo di riscatto in caso di salvezza. No del Sassuolo.

Che al contempo potrebbe pensare di trattenere Scamacca come vice-Caputo. Senza dimenticare del Genoa, che gode delle prestazioni del giocatore in virtù del prestito annuale concordato con gli emiliani in estate.

I rossoblù hanno la facoltà di recedere o meno dal prestito, ma daranno il via libera all’addio solo nel caso in cui abbiano già tra le mani il sostituto, senza rinforzare una diretta rivale in classifica. Tanti incastri da curare, anche se il principale resta quello tra Juve e Sassuolo. Il nodo, la formula, da scogliere all’ultimo momento.

scamacca-genoa

fonte: ilbianconero.com